Момент крушения военного самолета Ан-26 под Харьковом попал на видео Фото: REUTERS

Момент крушения военного самолета Ан-26 Воздушных сил Украины в Харьковской области вечером в пятницу, 25 сентября, при заходе на посадку, попал на видеокамеры одного из высотных зданий Чугуева. Видеозапись крушения обнародовал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом, - отметил замглавы МВД в Facebook.

Напомним трагедия произошла при заходе самолета на посадку вечером в пятницу, 25 сентября. В результате трагедии погибли 26 человек, один из них скончался в больнице. Всего на борту находились 27 человек. Недавно сообщили, что тела всех погибших найдены. Один выживший госпитализирован с места происшествия с ожогами и травмами.

В Министерстве обороны Украины предполагают, что причиной крушения могла стать техническая неисправность самолета. При посадке командир сообщил об отказе двигателя, и готовился садить судно на одном двигателе, о чем доложил диспетчеру перед тем, как борт пропал с радаров.