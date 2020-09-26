Иммунолог назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 26 сентября, ежесуточный прирост инфицированных коронавирусом в России второй день подряд превысил семь тысяч, и составил 7 523 заболевших. Такой роста заболеваемости в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Прогноз один-единственный. У нас сейчас будет сезонный рост всех ОРВИ. Коронавирусная инфекция – это ОРВИ, это респираторная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. А сейчас условия создаются для этого самые благоприятные», - сообщил эксперт.

По его словам, в первую очередь на рост заболеваемости будет влиять похолодания осеннего, зимнего периода, которое ко всему прочему будет собирать людей в закрытых помещениях, и вынуждать их пользоваться больше транспортом. «То есть нас ждут более тесные контакты и все это будет приводить к распространению коронавирусной инфекции», - отметил иммунолог.

Однако Болибок отметил, что сейчас уже сформировался определенный «коллективный иммунитет», который в какой-то степени будет препятствовать дальнейшему распространению коронавирусу, и помешает «экспоненциальному взлету», наблюдаемый весной. «Но рост, конечно, будет наблюдаться», - предупредил специалист.

Напомним, в Минздраве заявляют, что в России нет второй волны коронавируса, и речь идет о продолжение первой, и также говорят о сезонном повышение заболеваемости. О сезонных особенностях сообщил и руководитель Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, а также глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая однако отметила, что рост заболеваемости прежде всего объясняется несоблюдением мер профилактики.