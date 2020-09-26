Чувашия получила из федерального бюджета дополнительно 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Минэкономразвития России сообщает, что в рамках развития Индивидуальной программы развития Чувашии предоставило региону 1 млрд рублей для обеспечения льготного доступа малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитам. Фото: Shutterstock

Минэкономразвития России сообщает, что в рамках развития Индивидуальной программы развития Чувашии предоставило региону 1 млрд рублей для обеспечения льготного доступа малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитам. С учетом софинансирования из бюджета республики общая сумма поддержки составит 1 млрд 10 млн рублей.

На данный момент в Чувашии насчитывается более 43 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивают рабочими местами 30% занятого населения республики. Они могут воспользоваться льготными кредитными условиями через региональные Агентство по поддержке малого бизнеса и гарантийный фонд.

Льготные микрозаймы предоставляются субъектам МСП на приобретение оборудования и развитие бизнеса. Максимальный размер кредита составляет 5 млн рублей на срок до трех лет. Процентная ставка будет зависеть от вида деятельности и места ведения бизнеса. В настоящее время уже одобрены заявки на предоставление микрозаймов на сумму 31,7 млн рублей. На этот вид поддержки направлено более 555 млн рублей.

По информации Минэкономразвития Чувашии, за получением льготных микрозаймов можно обратиться в центр «Мой бизнес» по адресу Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б, а также в представительства Агентства по поддержке малого бизнеса в городах Алатырь, Канаш, Мариинский Посад, Шумерля, Ядрин и селе Батырево.

Второму агенту – гарантийному фонду Чувашской Республики – направлены 454 млн рублей. Они предназначены на предоставление поручительств для субъектов МСП в случаях нехватки залогового обеспечения для привлечения кредитов или займов.

Напомним, что в июне Глава Чувашии Олег Николаев ставил задачу повысить доступность льготных займов для бизнеса. А месяцем позже он объявил о создании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности в регионе, который возглавил сам, сообщает агентство «Чувашинформ».