Выживший при крушении АН-26 под Харьковом курсант рассказал о катастрофе

Выживший курсант рассказал Зеленскому о крушении Ан-26 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший после крушения военного самолета Ан-26 рассказал о том, что помнит о катастрофе.

С молодым человеком сегодня, 26 сентября, пообщался президент Украины Владимир Зеленский, а также председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. Оказалось, что курсант не прыгал из самолета, а в момент крушения находился на борту.

После катастрофы молодой человек очнулся и покинул лайнер. Но тогда же он помог своему товарищу потушить огонь, которым была охвачена его одежда. Позже его госпитализировали, но спасти курсанта не удалось. Он скончался в больнице.

Выживший курсант на время потерял сознание во время крушения, а самого падения не помнит, сообщает Суспільне.

"Он всего не помнит, он потерял на определенном этапе сознание. После того, как он пришел в себя, он покинул обломки самолета, насколько нам сейчас понятно, и начал тушить пламя на своем коллеге. Он выжил, находясь в самолете", - сказал Кучер.

В данный момент Золочевский находится под наблюдением медиков, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, что 25 сентября Ан-26, выполнявший учебный полет с 20 курсантами и семи членами экипажа на борту, потерпел крушение.