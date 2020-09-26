Рубль вернется к равновесному уровню к концу года, считают в Минэкономразвития

МЭР прогнозирует, что рубль вернется к равновесному уровню к концу года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням ожидается в конце 2020 года - начале 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Ведомство отмечает, что рубль ослаб из-за повышением оценки геополитических и иных рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов.Специалисты прогнозируют, что среднегодовой курс рубля в 2020 году составит 71,2 руб. за доллар.

"Валютный курс достиг 75,2 рублей за доллар США, что связано с повышением оценки рисков участниками финансового рынка из-за временных факторов. По мере их исчерпания ожидается возвращение курса рубля к фундаментально обоснованным уровням в конце 2020 года - начале 2021 года. Среднегодовой курс рубля в целом за 2020 год, по оценке, составит 71,2 рубля за доллар США", - сказано в документе.

Минэкономразвития сообщает, что мировая экономика постепенно восстанавливается, а российские товары вновь приобретают спрос.

По оценке специалистов, преобладать будет нефтегазовый экспорт. Импорт же сохранит умеренные позиции. В связи с этим положительное сальдо текущего счета платежного баланса на всем прогнозном горизонте сохранится и стабилизирующе повлияет на динамику валютного курса.

Ранее специалисты отмечали, что рост доллара и евро связан с востребованностью валют на международном рынке после карантинного режима, когда мировые компании стали восстанавливать деятельность после затяжной паузы.