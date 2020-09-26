Женщина после потери памяти назвала себя актрисой Джулией Робертс

Женщина потеряла память и назвала себя Джулией Робертс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянка потеряла память и назвала себя актрисой Джулией Робертс. Об этом сообщило издание la Provincia di Pavia.

В конце июля женщина 40-45 лет была доставлена в отделение оперативной медицинской помощи в городе Виджевано. Анализы показали, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

Итальянка была замечена местными полицейскими на вокзале. Она вела себя странно и приставала к прохожим. Стражи порядка сделали попытку успокоить дебоширку, но их попытки не увенчались успехом. Тогда они отправили женщину в медучреждение.

Документов удостоверяющих личность при ней не оказалось, поэтому правонарушительница в медицинской карте была записана как «Н.Н.».

После прохождения обследования итальянку выписали, но она продолжала жить в приемном покое, где питались продуктами из автоматов.

В начале сентября было принято решение положить «Джулию Робертс» в психиатрическое отделение госпиталя в Павии. До сих пор от родственников не поступило никакой информации.