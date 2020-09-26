Момент ДТП с "Феррари" в Москве попал на видео

За рулем автомобиля был основатель музыкального портала Zaycev.net Евгений Трухин. Фото: сделано очевидцами

В субботу утром, 26 сентября, в Москве произошло ДТП с участием черного автомобиля Ferrari. Авария случилась на Щукинской улице. Водитель дорогого авто не справился с управлением и въехал в стоящий на остановке в микроавтобус частного перевозчика «Трансавтолиз». В результате аварии пострадали две пожилые женщины 60-65 лет, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Позже стало известно, что за рулем автомобиля был основатель музыкального портала Zaycev.net Евгений Трухин.

О причинах дорожно-транспортного происшествия возле торгово-развлекательного центра "Щука" на северо-западе Москвы и состоянии пострадавших женщин пока не сообщается.