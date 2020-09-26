Борис Джонсон назвал противников прививок сумасшедшими

Британский премьер назвал противников прививок сумасшедшими Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал, что здоровье и жизнь людей по всему миру зависит от безопасной и эффективной вакцины. Об этом политик заявил на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, проводимых 26 сентября.

"Будет ужасной трагедией, если из-за лишнего рвения мы сыграем на руку полоумным - антипрививочникам, опасным личностям, одержимым навязчивыми идеями, которые выступают против самого принципа вакцинации и которые могут поставить под угрозу миллионы жизней", - сказал глава британского правительства.

На его выступления в центре Лондона собралось больше 15 тыс. человек, агитирующих против ограничений, которые вводятся британским правительством в связи с распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Джонсон подчеркнул, что не важно, где создана вакцина, если от нее зависит жизнь жителей всей планеты.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. С того момента COVID-19 заразилось 32 599 104 человек. Жертвами инфекции стали 989 724 пациентов.