В центре Минска завершился марш оппозиции

Поступили сообщения о задержаниях порядка 50 человек. Фото: REUTERS

Акция протеста оппозиции завершилась в субботу, 26 сентября, в центре Минска. Представители правоохранительных органов следят за тем, чтобы люди не собирались в большие группы.

Напомним, что несанкционированная акция в субботу позиционировалась, как "репетиция инаугурации" бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

По предварительной информации, сбор должен был пройти на площади Победы. Но за час до марша было перекрыто метро. Люди направились к Комаровскому рынку, откуда колонна двинулась к центру города, сообщает ТАСС.

Полиция сопровождала марш. Поступили сообщения о задержаниях порядка 50 человек. Но официальные сводки пока не опубликованы.

Акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента республики, на которых по данным ЦИК страны победил Александр Лукашенко. Инаугурация президента прошла 23 сентября.