Джон Сноу и Игритт ждут ребенка

Отцом будущего малыша является партнер по кадру и супруг актрисы Кит Харингтон
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Шотландская актриса Роуз Лесли, известная поклонникам, как одичалая Игритт в сериале "Игра престолов", ждет ребенка. Отцом будущего малыша является партнер по кадру и супруг актрисы Кит Харрингтон, исполнивший роль Джона Сноу. О беременности 33-летней актрисы стало известно после ее фотосессии для журнала Make.
"Очень особенная, полностью женская команда фотографов запечатлела Роуз в это невероятное время, когда она готовится впервые стать матерью", — написала в Instagram фотограф Урсула Лейк.
Напомним, что звезды поженились в 2018 году. Свадебная церемония и банкет прошли в родовом замке клана актрисы в Шотландии.
На съемках культового сериала между актерами завязались отношения. По сюжету «Игры престолов» у их персонажей также была романтическая связь.