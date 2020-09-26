Джон Сноу и Игритт ждут ребенка

Отцом будущего малыша является партнер по кадру и супруг актрисы Кит Харингтон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шотландская актриса Роуз Лесли, известная поклонникам, как одичалая Игритт в сериале "Игра престолов", ждет ребенка. Отцом будущего малыша является партнер по кадру и супруг актрисы Кит Харрингтон, исполнивший роль Джона Сноу. О беременности 33-летней актрисы стало известно после ее фотосессии для журнала Make.

"Очень особенная, полностью женская команда фотографов запечатлела Роуз в это невероятное время, когда она готовится впервые стать матерью", — написала в Instagram фотограф Урсула Лейк.

Напомним, что звезды поженились в 2018 году. Свадебная церемония и банкет прошли в родовом замке клана актрисы в Шотландии.

На съемках культового сериала между актерами завязались отношения. По сюжету «Игры престолов» у их персонажей также была романтическая связь.