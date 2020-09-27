В Минздраве Белоруссии объяснили рост заболеваемости коронавирусом акциями оппозиции

Сторонники оппозиции выходят на протестные акции без масок, собираются большими группами и не соблюдают социальную дистанцию Фото: REUTERS

В последнее время в Белоруссии растет число заразившихся коронавирусом, а причиной этому служат протестные акции оппозиции. Дело в том, что демонстранты выходят на свои митинги и марши без масок, собираются большими группами и даже не думают соблюдать социальную дистанцию.

Так пояснил рост заболеваемости COVID-19 и.о. министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь-1».

«Эпидемический процесс - это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить при том, что в том же Минске мы наблюдаем сегодня, в субботу, что мы наблюдаем по выходным дням», - сказал Пиневич.

«Тотальное отсутствие дистанцирования – вот и вся причина», - подчеркнул он.

Минздрав Белоруссии сообщает, что за минувшие сутки в стране выявили 332 новых случая заражения коронавирусом, днем ранее – немногим меньше, 306. Это при том, что еще в августе фиксировалось около полусотни новых инфицированных в сутки.

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