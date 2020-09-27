Трамп объявил имя своего кандидата на освободившуюся должность в Верховном суде США

Дональд Трамп представил кандидата на должность члена Верховного суда – судью Эми Кони Барретт Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп в субботу, 26 сентября, объявил имя своего кандидата на освободившееся место в Верховном суде (ВС) страны. На эту должность глава государства решил выдвинуть судью апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт, которая в Штатах известна своими консервативными взглядами.

«Для меня честь выдвинуть кандидатуру судьи Эми Кони Барретт», - сказал Трамп, представляя ее присутствующим на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома.