Глава МИД Белоруссии обвинил западных соседей в попытках «ввергнуть страну в хаос и анархию»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил западных соседей в попытках «ввергнуть страну в хаос и анархию», призвав Запад не вмешиваться во внутренние дела республики.

Выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, он сказал, что «после неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию» в Беларуси испытывают «внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя».

«Отдельные, граничащие с цинизмом заявления со стороны ряда наших западных соседей о якобы заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются не чем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», - подчеркнул глава МИД.

Макей призвал соседей «проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность», указав, что «санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех».

При этом он подчеркнул, что только белорусский народ вправе принимать решения о будущем своей страны.

«Будущее Республики Беларусь будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны. Решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что его стране не нужны никакие зарубежные посредники в урегулировании ситуации с протестами, и посоветовал руководству предлагавших помощь стран «навести порядок у себя».