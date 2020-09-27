На центральном вокзале в Нью-Йорке обнаружили «мужскую пещеру»

Центральный вокзал в Нью-Йорке Фото: REUTERS

На центральном вокзале в Нью-Йорке на днях была обнаружена тайная комната, которую журналисты окрестили «мужской пещерой». В оборудованном на подвальном уровне помещении есть все, что нужно для комфортного отдыха и развлечений: холодильник с пивом, микроволновка, плазменный телевизор, спортивный инвентарь, кресла и даже несколько кроватей, передает телеканал NBC News.

Об этой «пещере», найденной благодаря анонимному письму, рассказала журналистам генеральный инспектор Управления городского транспорта Кэролайн Покорни. По ее словам, устроившие себе секретную комнату сотрудники нью-йоркского вокзала использовали ее для того, чтобы «выпить, потусоваться и устроить вечеринку».

Инспектор отметила, что «многие жители Нью-Йорка мечтают расслабиться с холодным пивом в лучшем районе Манхэттена», но мало у кого хватило бы «наглости устроить секретную комнату под центральным вокзалом и сделать ее своей собственной пещерой».

Хозяевами «мужской пещеры» оказались трое рабочих терминала — плотник, электрик и слесарь-проводник, всех уже задержала полиция.

Администрация пока только отстранила троицу любителей подпольных вечеринок от работы, решается вопрос об их увольнении.

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