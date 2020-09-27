В военных вузах России начали готовить экипажи для танков Т-14 «Армата»

Танки Т-14 «Армата». Фото Сергей Бобылев/ТАСС

В военных вузах России начали готовить экипажи для новых танков на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Речь, в частности, идет об Омском автобронетанковом инженерном институте и Новосибирском высшем военном командном училище.

О начале подготовки специалистов для работы на новейших танках Т-14, причем «не только их эксплуатации, но также применению и обслуживанию», на условиях анонимности рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«К началу этого года, под Новый год, в Омск была поставлена первая партия тренажеров для экипажей танков «Армата», затем – в Новосибирск», - приводит агентство слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в апреле глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что перспективный российский танк Т-14 с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» прошел испытания в реальных боевых условиях в Сирии.

По словам министра, серийные поставки танка Т-14 в российскую армию начнутся в 2021 году, а пока техника проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций, потому что Минобороны заказало «дополнительные технические решения».

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