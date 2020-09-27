Пятилетняя девочка умерла от ножевого ранения в Чикаго

Девочку на «Скорой» доставили в больницу, но спасти ее не удалось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жуткая история произошла в США: в субботу в одну из городских больниц Чикаго поступила пятилетняя девочка со смертельным ножевым ранением. Причем на ребенка не маньяк с ножом на улице набросился, малышка получила ранение, когда находилась у себя дома в окружении членов семьи.

Об этом со ссылкой на заявление полиции Чикаго сообщает телеканал CNN. Отмечается, что тяжело раненого ребенка доставили в клинику машиной «Скорой помощи», однако было уже поздно. Врачам оставалось только констатировать смерть девочки.

Правоохранительные органы проводят расследование, выясняют все обстоятельства произошедшего. По данным телеканала, среди подозреваемых в убийстве малышки – 27-летняя женщина. Как отмечает CNN, предположительно, это одна из родственниц девочки. Других подробностей полиция не приводит, ссылаясь на тайну следствия.

Напомним, на днях сайт kp.ru писал о случае в Москве: женщина случайно воткнула себе в живот нож, когда готовила на завтрак своей семье сырники.