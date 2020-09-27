СМИ рассказали о подготовке покушения на президента Колумбии

Президент Колумбии Иван Дуке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Колумбийские спецслужбы получили сведения о заговоре, цель которого – убийство президента страны Ивана Дуке. Об этом со ссылкой на анонимный источник в разведке Колумбии в ночь на субботу, 26 сентября, сообщила местная радиостанция RCN.

По данным ее собеседника, информацию о подготовке покушения на главу государства правоохранительные органы страны получили совсем недавно, и сейчас предпринимаются все возможные меры, чтобы предотвратить преступление и защитить президента.

Причем, как утверждает неназванный источник, злоумышленников двое, они иностранцы. По его словам, покушение на Ивана Дуке готовили «один человек русской национальности, а другой – израильской».

«В настоящее время госорганы разрабатывают действия по защите президента и нейтрализации любых посягательств на его жизнь», - сказал собеседник радиостанции RCN.

Он добавил, что в связи с этой угрозой военные и полиция Колумбии приведены в состояние повышенной готовности.