«Какой ужас!»: Пушков посмеялся над заявлением главы МИД Украины о «выборе Лукашенко»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков язвительно прокомментировал вчерашнее заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что в Киеве в связи с укреплением сотрудничества Белоруссии с Россией «взвешивают все риски» для Незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, отвечая на вопросы об отношении Киева к инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко, Кулеба сказал, что «Лукашенко сделал свой выбор, он выбрал Россию», а это значит, что «риски зашкаливают», и «в соответствии с этим» украинские власти «формируют своё к нему отношение».

«Глава МИД Украины усмотрел смертельную угрозу в сближении Москвы и Минска: какой ужас, Лукашенко выбрал Россию и Путина! Неужто Кулеба ждал, что он выберет Киев в качестве своей опоры?!» - насмешливо прокомментировал эти слова Пушков на своей странице в Twitter.

И уже всерьез добавил, что такой выбор для Минска «был бы безумным поступком», поскольку все решения за Киев «принимают в США».

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