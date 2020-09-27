Умерла японская актриса Юко Такэути: по версии полиции, она покончила с собой

Японская актриса Юко Такэути Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на воскресенье, 27 сентября, умерла японская актриса Юко Такэути. Тело 40-летней кинозвезды в ее собственном доме обнаружили члены семьи Такэути, сообщает японское общественное телевидение со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Полиция начала расследование всех обстоятельств смерти актрисы. Основной версией считается самоубийство. При этом никакой предсмертной записки на месте следователи не нашли, но и признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

Стоит отметить, что поводов сводить счеты с жизнью у актрисы, казалось бы, не было: в прошлом году Юко Такэути вышла замуж за актера Накамуру Сидо, а в этом году родила ребенка.