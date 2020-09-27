В США автомобиль въехал в толпу протестующих, есть пострадавшие

Водитель наехавшего на демонстрантов автомобиля был задержан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском городе Йорба-Линда на юге американского штата Калифорния белый автомобиль въехал в толпу протестующих. Пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщил телеканал CBS Los Angeles.

В субботу, 26 сентября, на протесты вышли сторонники движения Black Lives Matter и его противники. Между группами протестующих произошли столкновения.

Шериф полиции города сообщил, что протестующие после инцидента какое-то время преследовали автомобиль. Сейчас водитель задержан.

Напомним, волна протестов охватила США после того, как 25 мая в Миннеаполисе полицейский Дерек Шовин убил при задержании 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, в течение восьми минут удушая его коленом. Запись очевидцев попала в интернет и спровоцировала демонстрации, перешедшие в поджоги, беспорядки и столкновения с полицией. Многие жёсткие задержания афроамериканцев с выстрелами или убийствами, произошедшие после смерти Флойда, приводили к новым протестам в других штатах.