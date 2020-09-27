В "Векторе" сообщили, у кого может быть сформирован пожизненный иммунитет к коронавирусу

Глава "Вектора" рассказал о деталях образования иммунитета к COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожизненный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован у человека либо при особенностях иммунной системы, и в некоторых случаях после того, как пациент перенёс заражение в тяжёлой форме, сообщил глава центра "Вектор" Ринат Максютов.

- Если человек переболел легко или бессимптомно, то всё зависит от уровня сформировавшегося иммунитета, - добавил Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее сайт KP.ru называл три основные условия, которые, по словам иммунолога Николая Крючкова, могут стать предпосылкой для повторного заражения коронавирусом. При этом специалист отмечает, что перенести COVID-19 за полгода - редкость, однако спустя год после выздоровления заболеть снова будет гораздо вероятнее.

Учёные предполагают, что болезнь при повторном заражении коронавирусом может протекать тяжелее, чем первое.