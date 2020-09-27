На границе Армении и Азербайджана произошло столкновение, есть убитые

ВС Армении и Азербайджана провели обстрелы по линии соприкосновения в Карабахе Фото: REUTERS

Вооружённые силы Армении обстреляли из минометов и крупнокалиберного оружия населённые пункты в Карабахе. Пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщает об убитых и раненых среди населения.

В ведомстве также сообщили, что "вооруженные силы Армении провели масштабные провокации", провели обстрелы по линии фронта и населённым пунктам в прифронтовой зоне.

- В результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон, - уточнили в Минобороны.

Кроме того, об атаке азербайджанских ВС в направлении Карабаха сообщил премьер-министр Армении.