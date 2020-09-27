Военные Армении сбили два вертолёта и три беспилотника Азербайджана

Мирные населённые пункты в Карабахе подверглись артиллерийскому обстрелу Фото: REUTERS

Военные силы Армении сбили в Карабахе два вертолета и три беспилотных армии Азербайджана, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

- Арцах подвергся воздушным и ракетным атакам… Армянская сторона сбила два вертолёта и три беспилотных летательных аппарата противника. Бои продолжаются, - сказано в сообщении Степанян в Facebook.

Информацию о сбитом вертолёте подтвердили РИА Новости представители Министерства обороны Азербайджана. Они также сообщили, что экипаж жив.

Ранее сообщалось, что между Арменией и Азербайджаном произошёл вооружённый конфликт. Стороны обстреляли населённые пункты Карабах. Есть раненые и убитые среди населения.