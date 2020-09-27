Собянин сообщил о досрочном начале отопительного сезона в Москве

Сергей Собянин поручил досрочно начать отопительный сезон из-за домашнего режима для пожилых москвичей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил досрочно начать отопительный сезон в столице из-за введения домашнего режима для пожилых людей. В московские дома начнут подавать тепло уже в понедельник, 28 сентября.

С этого же дня в Москве рекомендовано не выходить из дома всем жителям города старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Им также рекомендуют не встречаться со знакомыми и родственниками, которые живут отдельно.

В своём блоге Сергей Собянин сообщил, что почти два миллиона москвичей должны будут оставаться дома. Отмечается, что многие из них останутся в квартирах, но часть уедет за город или до сих пор осталась на даче.

- Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. <...> Погода становится холодней и нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам, - заявил мэр.