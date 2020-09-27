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Собянин сообщил о досрочном начале отопительного сезона в Москве

Мэр принял такое решение из-за домашнего режима для пожилых людей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сергей Собянин поручил досрочно начать отопительный сезон из-за домашнего режима для пожилых москвичей

Сергей Собянин поручил досрочно начать отопительный сезон из-за домашнего режима для пожилых москвичей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил досрочно начать отопительный сезон в столице из-за введения домашнего режима для пожилых людей. В московские дома начнут подавать тепло уже в понедельник, 28 сентября.

С этого же дня в Москве рекомендовано не выходить из дома всем жителям города старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Им также рекомендуют не встречаться со знакомыми и родственниками, которые живут отдельно.