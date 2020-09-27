Власти Карабаха сообщили, что ситуация в регионе под контролем

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике остаётся под контролем, несмотря на конфликт Армении и Азербайджана на линии соприкосновения, сообщил пресс-секретарь президента республики Араика Арутюняна Ваграм Погосян.

- Ситуация находится полностью под контролем президента республики. Призываем население сохранять спокойствие и укрыться в убежищах. Бои по всему периметру линии соприкосновения продолжаются. Армия обороны мощными ударами пресекает действия противника, - сказано в сообщении Ваграма Погосяна в Facebook.

Омбудсмен республики Артак Бегларян сообщил о жертвах и раненых среди гражданского населения Карабаха.