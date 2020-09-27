В Калининграде шесть человек погибли в ДТП с автобусом и автомобилем

В результате ДТП по состоянию на 12.40 (мск) погибло 6 человек Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В воскресенье, 27 сентября, в Калининградской области произошло крупное ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, сообщает МЧС.

Авария случилась на автодороге "Переславское-Янтарный" в районе посёлка Кумачево около 10:20. Сообщается, что в ДТП погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе девятилетний ребёнок. Восемь человек пострадали, им оказывают помощь.

На месте автокатастрофы работают 43 спасателя и 13 единиц техники.