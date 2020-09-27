Премьер Армении считает, что конфликт в Карабахе может угрожать международной безопасности. Фото: кадр из видеотрансляции обращения к нации

Обострение конфликта в Карабахе может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности. Такое мнение выразил во время своего обращения к нации в воскресенье, 27 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

- Армянский народ готов дать достойный ответ агрессии Азербайджана. Мы прекрасно понимаем, что азербайджанский режим может начать преступные действия в направлении границ Армении. Они могут задействовать провокации, чтобы посеять нестабильность в данном регионе. Это нападение получит ответ, - отметил он.

Никол Пашинян призвал государства - сопредседатели Минской группы ОБСЕ не допускать разрастания конфликта и его выходы за пределы Карабаха, а организации международного уровня – задействовать любые рычаги для удержания Турции от вмешательства в столкновение.

Напомним, что сегодня утром обострилась ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные обстреляли населенные пункты на ее территории, в том числе столицу Степанакерт. Уже есть первые жертвы среди мирного населения.