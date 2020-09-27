СК возбудил дело после обрушения перехода в Ступине

СК возбудил дело о нарушении требований охраны труда после обрушения перехода в Ступине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований охраны труда после обрушения перехода в подмосковном Ступине.

Как сообщал сайт kp.ru, инцидент произошел сегодня утром: в Ступине обрушился надземный пешеходный переход на территории промзоны в Ступинском районе на территории компании FM Logistic.

По последним данным, количество пострадавших в результате обрушения конструкции уже достигло 51 человек, всего в момент обрушения в помещении склада находилось порядка 160 рабочих. Переход объединял два корпуса завода, поэтому все раненые - работники предприятия. Их эвакуировали с помощью медицинского вертолёта. 18 человек попали в больницу в тяжелом состоянии.

Следователи рассматривают несколько версий о причине случившегося: среди них есть перегруз конструкции моста и износ деталей рухнувшего перехода. Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивается руководство предприятия и изымают необходимую документацию.