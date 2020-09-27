Власти Армении объявили мобилизацию военнослужащих запаса Фото: REUTERS

Власти Армении объявили мобилизацию военнослужащих офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет в рамках введенного в стране военного положения. Об этом в воскресенье, 27 сентября, говорится в решении правительства государства, опубликованном на официальном сайте.

- В Армении объявлена общая мобилизация, вводится в действие план применения вооруженных сил. Правительство объявляет мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет, - говорится в заявлении кабмина.

Напомним, что сегодня в очередной раз обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном, центром которого с 1988 года является спорная территория Нагорного Карабаха. Премьер Армении в своем обращении к нации заявил, что столкновение может выйти за пределы региона и угрожать международной безопасности.