Парламент Азербайджана вводит военное положение в некоторых регионах

Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде городов и регионов страны Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Парламент Азербайджана решил ввести военное положение в ряде городов и регионов страны. Такое решение власти страны приняли в воскресенье, 27 сентября, в ходе экстренного заседания, пишет издание APA.

- Парламент принял постановление о введении военного положения в ряде городов и районов Азербайджана, - говорится в сообщении. Отмечается, что данное решение должно быть утверждено президентом в течение двух суток.

Как ранее писал сайт kp.ru, в связи с обострением конфликта в Карабахе власти Армении объявили мобилизацию военнослужащих офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет и ввели по всей стране военное положение.

Чуть позже премьер Армении Пашинян заявил, что Ереван рассматривает возможность признания независимости Карабаха.