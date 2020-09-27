Армения рассматривает возможность признания независимости Карабаха Фото: REUTERS

Власти Армении намерены рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщил во время совещания в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

- Мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха - Нагорно-Карабахской республики. В нашей повестке действительно есть такой вопрос, и мы обязаны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий, ведь и мы, и наш противник понесли значительные потери, - объяснил политик.

Напомним, что в Армении сегодня на фоне обострения конфликта ввели военное положение. Постановление о введении такого положения в ряде городов и регионов также подписал парламент Азербайджана.

Сообщается, что в результате столкновений в Нагорном Карабахе погибли шестнадцать армянских военных, еще примерно сотня солдат получили ранения.