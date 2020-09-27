Путин обсудил с премьером Армении обострение конфликта в Карабахе Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Армении Пашиняном. Как сообщили в Кремле в воскресенье, 27 сентября, глава России выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений в Нагорном Карабахе.

Владимир Путин отметил, что необходимо предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта в данному регионе и немедленно прекратить военные действия.