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Политика

Путин обсудил с премьером Армении обострение конфликта в Карабахе

Президент России выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением боестолкновений
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин обсудил с премьером Армении обострение конфликта в Карабахе

Путин обсудил с премьером Армении обострение конфликта в Карабахе

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Армении Пашиняном. Как сообщили в Кремле в воскресенье, 27 сентября, глава России выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений в Нагорном Карабахе.

Владимир Путин отметил, что необходимо предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации конфликта в данному регионе и немедленно прекратить военные действия.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе