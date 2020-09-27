«Азербайджанская авантюра захлебнулась»: Давид Бабаян рассказал о последствиях столкновения в Карабахе Фото: REUTERS

В воскресенье, 27 сентября, произошло очередное обострение давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. В эфире Радио «Комсомольская правда» советник президента в Нагорно-Карабахской республике Давид Бабаян рассказал, как развивались события в регионе сегодня утром.

- В семь утра вероломно азербайджанская сторона начала массированный артобстрел городов и столицы Степанакерта. В результате погибла маленькая девочка и ее бабушка, несколько ракет упали на школу. Но эта очередная азербайджанская авантюра захлебнулась, наши военные предотвратили очередной геноцид армянского народа. Потому что главной целью было именно уничтожение Арцаха, нагорно-карабхской государственности и армянского населения территории, - подчеркнул политик.

Как ранее сообщалось, на территории республики ввели военное положение. Давид Бабаян объяснил, что это означает: все люди от 18 до 45 лет, способные носить оружие, будут вовлечены в состав регулярных вооруженных сил и направлены на фронт.

Советник президента выразил надежду на то, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы эскалация не распространилась, поскольку в противном случае может произойти сильнейший удар по позициям России как на Южном Кавказе, так и на Северном Кавказе, и по позициям всего мира.

- Альтернативой будет террористический халифат – то, что Турция спонсирует уже десятилетия, а Азербайджан поддерживает ее в этом, - отметил политик.

Он также рассказал, что в ходе последних боевых действий сегодня азербайджанская сторона потеряла четыре вертолета, около двадцати беспилотников, десятки танков, в том числе и Т-90, Т-75. Значительны и потери среди военнослужащих.

- Население приграничных с Нагорным Карабахом территорий и районов Азербайджана в панике. Вот цена авантюры, которую Ильхам Алиев спровоцировал. Степанакерт – это город-герой. Карабах держится. Вы должны знать и помнить одно: не будет Карабаха – не будет армянской государственности. Отступать уже некуда, - заключил Давид Бабаян.