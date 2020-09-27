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Коронавирус Covid-19

Число жертв коронавируса в мире превысило миллион человек

Более 33 миллионов человек заразились инфекцией с начала пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Количество умерших от коронавирусной инфекции во всех странах мира превысило один миллион человек

Количество умерших от коронавирусной инфекции во всех странах мира превысило один миллион человек

Фото: REUTERS

Количество умерших от коронавирусной инфекции во всех странах мира превысило один миллион человек. Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса в воскресенье, 27 сентября.

С начала пандемии коронавирусной инфекции во всех странах мира заразились более 33 миллионов человек.

Напомним, что в России за минувшие сутки выявили более 7,8 тысячи новых случаев коронавируса, а общее количество инфицированных в стране достигло отметки в 1 151 438 человек. Погибли от заболевания или осложнений после него за один день 99 россиян, смогли выздороветь и выписаться из клиник - 3 068 человек. Таким образом, за все время эпидемии российские врачи смогли вылечить 943 218 человек, а погибли 20 324 пациента.

В скором времени в России может начаться массовая вакцинация отечественным препаратом: по заявлению мэра Москвы, в столице государства прививку от коронавируса сделали уже более трёх тысяч человек. Ни у кого из них нет жалоб на состояние своего здоровья после вакцинации.

Известный американский предприниматель Билл Гейтс спрогнозировал, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в лучшем случае в 2022 году, но для этого в течение следующего года странам мира следует сбить показатели распространения заболевания.

Распространение коронавируса в мире