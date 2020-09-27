Пострадавшие при обрушении перехода в Ступино получат денежную компенсацию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пострадавшие при обрушении перехода в подмосковном Ступино – граждане Киргизии. Им будет выплачена компенсация в размере месячной заработной платы. Об этом рассказали в воскресенье, 27 сентября, в миграционной службе республики в интервью РИА Новости.

Напомним, что надземный пешеходный переход в промышленной зоне в Ступинском районе обвалился минувшим утром. По последней информации, в результате инцидента травмы различной степени тяжести получил 51 человек – все они являлись сотрудниками предприятия, на территории которого произошло обрушения. Пострадавших доставили в местные медицинские учреждения, состояние несколько из них оценили как тяжелое.

Как сообщал сайт kp.ru, следователи уже возбудили дело о нарушении требований охраны труда, расследование будет заниматься центральный аппарат Следственного комитета. Криминалисты в скором времен и осмотрят место происшествия.