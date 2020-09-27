В Москве «заминировали» торговый центр «Охотный ряд»

Неизвестные сообщили о "минировании" торгового центра "Охотный ряд" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неизвестные сообщили о «минировании» торгового центра «Охотный ряд» в центре российской столицы. Как сообщил источник агентства ТАСС в правоохранительных органах в воскресенье, 27 сентября, из здания эвакуировали около двух тысяч человек.

- Примерно две тысяч человек эвакуировали из торгового центра «Охотный ряд» на Манежной площади в Москве в связи с поступившим звонком об угрозе взрыва, - рассказали правоохранители.

В настоящее время здание торгового комплекса внимательно обследуют полицейские и кинологи.

Незадолго до этого неизвестные также сообщили о «минировании» самолета в Шереметьево – рейс должен был вылететь в Минеральные Воды. Как писал сайт kp.ru, в конце прошлого месяца поступили сообщения об угрозе взрыва пяти самолётов в данному московском аэропорту. При этом сам аэропорт продолжил работу в штатном режиме.