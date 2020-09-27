Курсант рассказал, как сумел выжить при крушении самолета Ан-26. Фото: Пресс-служба президента Украины

Курсант Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский рассказал, как сумел выжить при крушении самолета Ан-26 под Чугуевым. Подробности происшествия сообщили в интервью агентству УНН в воскресенье, 27 сентября, глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Он отметил, что в больницу к спасшемуся курсанту приходили следователи Государственного бюро расследований. В рамках досудебного расследования они допросили Золочевского и все его воспоминания о том страшном дне изложили в протоколе.

Курсант объяснил, что смог выжить, потому что при пожаре его прикрыло частью самолета.

- После крушения он находился в определенной капсуле, как вот фюзеляж самолета. Его прикрыло частью воздушного судна, поэтому, собственно, огонь не достал его, - объяснил Алексей Кучер.

Напомним, что военно-транспортный самолет Ан-26 разбился во время учебного полета 25 сентября. На борту судна были 27 человек, 25 из них погибли на месте. Двух курсантов смогли вытащить из обломков судна, но выжил только Вячеслав Золочевский – его товарищ получил серьезные ожоги и умер в больнице.