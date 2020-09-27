У первого вылечившегося от ВИЧ человека нашли неизлечимый рак Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачи обнаружили рак в последней и, как считается, неизлечимой стадии у американца Тимоти Рэй Брауна – первого в мире человека, излечившегося от ВИЧ-инфекции. Об этом в воскресенье, 27 сентября, пишет издание Associated Press.

В 2007 году житель США прославился на весь мир как «берлинский пациент» - он первым за историю прошел успешную пересадку костного мозга для борьбы с лейкемией, победил рак и ВИЧ. Случилось это из-за того, что у его донора костного мозга была редкая естественная устойчивость к данному вирусу.

За последние 13 лет в организме Тимоти Рэй Брауна не находили никаких признаков ВИЧ, однако недавно в нему вновь вернулась лейкемия. В настоящее время Браун находится в медицинском учреждении в Калифорнии.

На сегодняшний день в мире подтверждено лишь два случая полного излечения от вируса иммунодефицита человека. Вторым стал «лондонский пациент», которые прошел курс лечения в текущем году.