США призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня и урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в воскресенье, 27 сентября.

- США обеспокоены эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывают стороны вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ. Американская сторона призывает Ереван и Баку отказаться от воинственной риторики и действий, которые могут усугубить ситуацию «на земле» в данному регионе, - говорится в заявлении.

Отмечается, что Штаты считают участие третьих стран в эскалации ситуации в Карабахе фактором, которые только учили напряженность в регионе. При этом американская сторона заявила, что готова оказать содействие Армении и Азербайджану в урегулировании противостояния.

Ранее обострение конфликта обсудили по телефону президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Пашинян. Российская сторона подчеркнула, что важно не допустить дальнейшей эскалации и распространения противостояния и немедленно прекратить военные действия, урегулировав конфликт мирным путем.