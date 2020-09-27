В России 95 школ перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 95 школ в России перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко.

- Мы проводим мониторинг ситуации по школам каждый день, ведь число классов, которые закрылись на карантин. В настоящее время перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 95 учебных учреждений. Их количество незначительно увеличивается, при этом часть школ после закрытия на карантин потом открываются, но появляются новые, - объяснил замминистра в интервью агентству ТАСС в воскресенье, 27 сентября.

Дмитрий Глушко подчеркнул, что массового перехода на дистанционное обучение в российских школах не случится, если все будут соблюдаться профилактические и санитарные требования на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, школы страны продолжат работу в особые условиях и с мерами предосторожности до тех пор, пока ситуация с пандемией коронавирусной инфекции не улучшится. Среди новых правил работы образовательных организаций: измерения температуры тела учеников, соблюдение социальной дистанции, отмена единого звонка с урока, а также запрет на посещение школ родителями.