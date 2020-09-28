Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 28 сентября 2020 года

Теперь о своем здоровье Навальный сообщает сам Фото: REUTERS

Свежие новости о состоянии здоровья Алексея Навального на 28 сентября 2020 года теперь сообщает он сам. На днях политика выписали из клиники "Шарите". Однако оппозиционер пока не собирается возвращаться в Россию и еще продолжает проходить курс реабилитации в Германии.

Оппозиционер ведет социальные сети и в одном из последних постов поблагодарил "неизвестных добрых друзей". Так он назвал пилотов, которые приняли решение об экстренной посадке в аэропорту Омска и "сотрудников медслужбы аэропорта и приехавший за ним реанимобиль".

- Пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни, - написал политик. - Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.

Тем временем на Западе стали ставить под сомнение строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с Навальным. На этом настаивают, в том числе, Соединенные Штаты. Глава минэкономики Германии Питер Альтмайер призвал не делать этого.

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