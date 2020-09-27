В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за минувшие сутки скончались 16 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв болезни в столице за все время распространения covid-19 увеличилось до 5 180. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что в России постепенно стабилизируется эпидемиологическая обстановка. Ученые страны уже изобрели и зарегистрировали первую в мире вакцину от covid-19 "Спутник V". Она была создана еще в марте 2020 года.

Эксперты отмечают, что пока сложно сказать, на какой именно срок сыворотка может дать защиту от инфекции. Однако уже сейчас известно, что вакцина создана на основе той же платформы против вируса Эболы по результатам наблюдений действует два года. Предположительно, защита у вакцинированных будет сохранятся на более длительный период.

Тем временем, создатели другой сыворотки "ЭпиВакКорона" от covid-19 надеются, что их препарат будет обладать действием защиты на еще более длительное время.