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Семья Ефремова намерена подать заявление на Пашаева

Целью является проверить лишенного статуса адвоката на совершение мошенничества
Юлия КЕКОВА
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Семья Ефремова намерена подать заявление на Пашаева

Семья Ефремова намерена подать заявление на Пашаева

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семья осужденного на 8 лет заключения за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова намерена подать заявление на бывшего представителя защиты Эльмана Пашаева. Их цель - проверить лишенного статуса адвоката на совершение мошенничества.

- В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева. После получения у юристов правовой оценки его поведения семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям, - рассказал ТАСС источник.

Информатор уточнил, что еще одним важным момент является необходимость выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в СМИ.

Напомним, Михаил Ефремов по решению Пресненского суда Москвы был признан виновным в смертельной аварии и приговорен к восьми годам колонии. Сразу после оглашения приговора его поместили в в СИЗО №5 "Водник". Состояние у актера было подавленное. Тогда же он признался, что не хочет знать своего адвоката Эльмана Пашаева, ведь перед последним судом артист планировал сменить защитника. Позже Пашаева лишили статуса адвоката.

Авария с участием Михаила Ефремова в Москве