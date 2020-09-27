Семья Ефремова намерена подать заявление на Пашаева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семья осужденного на 8 лет заключения за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова намерена подать заявление на бывшего представителя защиты Эльмана Пашаева. Их цель - проверить лишенного статуса адвоката на совершение мошенничества.

- В семье Михаила до сих пор в шоке как от самого приговора, так и от сомнительных услуг Пашаева. После получения у юристов правовой оценки его поведения семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям, - рассказал ТАСС источник.

Информатор уточнил, что еще одним важным момент является необходимость выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала в СМИ.

Напомним, Михаил Ефремов по решению Пресненского суда Москвы был признан виновным в смертельной аварии и приговорен к восьми годам колонии. Сразу после оглашения приговора его поместили в в СИЗО №5 "Водник". Состояние у актера было подавленное. Тогда же он признался, что не хочет знать своего адвоката Эльмана Пашаева, ведь перед последним судом артист планировал сменить защитника. Позже Пашаева лишили статуса адвоката.