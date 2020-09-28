Названы регионы, где жители чаще ведут здоровый образ жизни
Фото: Иван МАКЕЕВ
С каждым годом в России меняется отношение граждан к здоровому образу жизни, который способствует отказу от вредных привычек, предполагает занятия спортом и правильное питание. В некоторых регионах страны уровень по приверженности населения наиболее высок, а где-то наоборот.
Рейтинг топ-5 регионов-ЗОЖников возглавила республика Дагестан, второе место заняла Чечня.
Топ-5 регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни:
1. Дагестан
2. Чечня
3. Адыгея
4. Красноярский край
5. Кабардино-Балкария
В аутсайдерах оказались Еврейская автономная, Магаданская и Амурская области, а также Камчатка и Забайкалье. Об этом говорится в рейтинге РИА Новости.
Напомним, по итогам прошлого года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по данным Минспорта РФ, составила 43%, что на 3,2 процентных пункта выше, чем в 2018 году.