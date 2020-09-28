Раскрыты необычные признаки приближающегося инсульта

Названы необычные признаки приближающегося инсульта Фото: Александр ГЛУЗ

Внезапное острое нарушение кровоснабжения головного мозга или, проще говоря, инсульт - крайне опасное явление для человеческого организма. При этом заболевании в некоторых случаях даже возможен летальный исход. О том, какие необычные признаки свидетельствуют о приближающемся инсульте рассказал российский невролог Рустем Гайфутдинов.

По мнению специалиста, асимметрия лица, нарушение речи и равновесия являются далеко не единственными симптомами. У микроинсультов есть такие признаки, как, например, сильная головная боль сопровождающаяся рвотой, а также заторможенность, двоение в глазах и высокое давление.

Ко всему этому иногда может встречаться онемение в области щек, языка, кистей рук, рассказал эксперт URA.ru.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, какие виды ишемического инсульта в зависимости от механизма развития этого заболевания бывают. Среди них атеротромбоэмболический, кардиоэмболический, лакунарный, инсульт другой этиологии и инсульт неустановленной этиологии.