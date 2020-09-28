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Цвета силы каждого знака зодиака назвал астролог

Эти цвета помогут раскрыть индивидуальность и очарование каждого из представителей того или иного знака
Юлия КЕКОВА
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Исследователь и эксперт по астрологии Юджин Олдридж рассказал, какие существуют цвета силы каждого знака зодиака.

Отмечается, что именно эти оттенки способны подчеркнуть и раскрыть лучшие качества их представителей, сообщает YourTango.

Цвета силы каждого знака зодиака:

Овен - красный.

Телец - зеленый.

Близнецы - желтый.

Рак - белый или серебристый.

Лев - золотой.

Дева - зеленый или коричневый.

Весы - розовый или голубой.

Скорпион - черный.

Стрелец - фиолетовый.

Козерог - коричневый или серый.

Водолей - синий.

Рыбы - салатовый.