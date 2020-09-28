В Госдуме рассказали, как Россия может помочь при решении конфликта в Нагорном Карабахе Фото: Александр КОЦ

Сложившаяся ситуация в Нагорном Карабахе и накал в отношениях между Арменией и Азербайджаном привел к беспокойству во многих странах. О том, что необходимо прибегнуть к переговорам уже заявили европейские лидеры.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Володацкий отметил, что на данный момент не совсем корректно говорить о том, что Азербайджан начал военные действия против Армении. Также он рассказал, как, по его мнению, Россия может помочь при решении конфликта.

Одним из вариантов решения ситуации в Нагорном Карабахе могло бы стать введение российских миротворческих сил. Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот», сообщает ФАН.

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