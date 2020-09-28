Россиянам дали пять советов, как защититься от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Сезон гриппа и простуд не за горами, а учитывая коронавирус россиянам следует еще лучше следить за своим здоровьем. О том, как защитить организм от наступления вирусов, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

По мнению эксперта, нужно соблюдать всего пять простых советов:

- Нужно пить как можно больше жидкости. Вирусы не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Лучшего всего подойдет чай. Об этом он рассказал на радио Sputnik.

- Баланс витаминов в организме, особенно нужно запастись витамином С.

- Третье правило включает в себя два первых. Проще говоря, следует пить чай, например, с лимоном или добавить цитрусовый плод в кувшин воды. Пить следует не стаканом, а небольшими глотками между приемами пищи.

- Добавляйте в рацион больше зелени.

- При первых признаках недомогания сразу же следует обратиться за помощью к врачу. Об этом Владимир Зайцев рассказал на радио Sputnik.